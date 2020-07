मुंह में स्ट्रॉ लगा आराम से Smoothie पीते हुए नजर आया चूहा, खूब वायरल हो रहा है Video

इस चूहे का नाम है 'Bunny' और आप इसमें साफ देख सकते हैं यह भूरे रंग का चूहा कितना मजे में स्मूदी पीता हुआ नजर आ रहा है. चूहा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से ही वायरल हो गई है.

This is Moose. He's just having his smoothie. Metal straw because he's an environmentalist king. 14/10 good boy would pet pic.twitter.com/i3YSYGjoBE — WeRateDogs® (@dog_rates) July 9, 2020

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इस फोटो पर अब तक 97 हजार लाइक्स और 10 हजार से अधिक रिट्वीट आ चुके हैं. इस फोटो पर लोग तरह- तरह के कमेंट भी रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह कौन सी नस्ल का चूहा है. वहीं एक यूजर ने पूछा कि यह चूहा मेटल के स्ट्रा से कैसे स्मूदी पी रहा है.

That is the best rabbit impersonation I have ever seen a dog accomplish. 15/10 from me. — Volvofax 🇬🇧 (@volvogirl974) July 9, 2020

OH! is this a floppy-eared hopper hound? Super h*ckin rare breed — Mitchell Harrison (@MitchHarriso) July 9, 2020