किचन में जाने से रोकने के लिए मां ने लगाया दरवाजा, बेटे ने दिखाई ऐसी चालाकी, 9 लाख बार देखा गया Video

हंस-हंसकर लोट-पोट कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि बेबी पामर बड़े आराम से दरवाजे को उठाता है और नीचे से निकल जाता है. फिर वो दरवाजे को फिर लगा देता है. अंदर जाकर वो स्नैक्स उठाता है और दूसरी तरफ सामान को फेंककर दरवाजा उठाता है और बाहर निकलकर वापिस लगा देता है. बच्चे को लगा होगा कि यह दरवाजा किसी दूसरे काम के लिए मम्मी ने लगाया होगा या फिर वो सोच रहा होगा कि मम्मी को पता न चले कि इस दरवाजे को मैं आराम से उठा सकता हूं.

जनेल पामर ने इस मजेदार वीडियो को दो दिन पहले फेसबुक पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'मैंने अपनी बच्चे के लिए दरवाजा खरीदा था, ताकी वो किचन में न जा पाए. वो अंदर गया और सारा सामान फैला दिया. देखिए मेरा खुद मजाक बन गया.'

ट्विटर पर भी इस वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो के अब तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 18 हजार से ज्यादा शेयर्स और 3 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोग बच्चे को सबसे स्मार्ट बता रहे हैं.

