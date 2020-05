मां और बेटा कर रहे थे डांस, पीछे से आए दादा जी और ऐसे लगाए ठुमके, देखती रह गई बहू - देखें Video

इस वायरल वीडियो में तीन लोग दिख रहे हैं. इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, उसका नाम टैडग फ्लेमिंग है. वीडियो की शुरुआत में ही फ्लेमिंग कैमरा के तरफ देखते हुए सभी को इंट्रड्यूस करते हैं, उसके बाद उनकी मां दिखती हैं जिनके हाथ में वायलिन है. इसी बीच वीडियो में टैडग फ्लेमिंग के दादाजी आते हैं. और फिर शुरू होता है दादा- पोते का डांस. दादा- पोते का यह डांस वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा. आपको बता दें कि इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर रहे हैं कि, 'पावर हाउस' फैमिली है.

Forget about the weather ....it's FRIDAY Get up and Dance ???? #FridayFeeling#StayAtHome#LetsGooooo#GrampsCanDancepic.twitter.com/lwryqN9RQZ