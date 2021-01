दुनिया का दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 की चोटी पर पहुंचने से 10 मीटर पहले नेपालियों ने गाया था राष्ट्रगान - देखें Viral Video

निर्मल पुरजा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भाई से भाई, कंधे से कंधा मिला कर हम नेपाली राष्ट्रगान गाते हुए शिखर तक एक साथ गए. हम सभी 10 मीटर पहले रुके और एक साथ ऐतिहासिक करतब को चिह्नित करने के लिए एक टीम के रूप में अपने अंतिम कदम बढ़ाए.'

राष्ट्रगान गाते हुए टीम K2 की चोटी पर पहुंचे और आखिर में टीम के सदस्यों से मिलवाया. उन्होंने आखिर में उन साथियों को तस्वीर शेयर की, जो इस रिकॉर्ड बनाने में उनके साथ थे.

