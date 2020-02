ट्रक ड्राइवर ने जैसे बजाया हॉर्न तो बजने लगा धर्मेंद्र का गाना, फिर बजवाकर लोगों ने ऐसे किया डांस, देखें Video

मध्यप्रदेश (MP) के भोपाल (Bhopal) में एक बस का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अक्सर देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर मनोरंजन के लिए बॉलीवुड सॉन्ग का हॉर्न लगवाते हैं. हाईवे पर ट्रक के हॉर्न से बॉलीवुड म्यूजिक की आवाज आती रहती हैं. भोपाल में भी एक ट्रक ड्राइवर ने ऐसा ही हॉर्न लगवाया. जिसको सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

भोपाल के फतेहगढ़ में भारी ट्रैफिक के बीच एक ट्रक फंस गया था. बाहर निकलने के लिए जैसे ही उसने हॉर्न बजाया तो लोग हैरान रह गए. लोगों ने 'मैं जट यमला पगला दीवाना...' गाने का म्यूजिक सुना. वहीं मौजूद चाय पी रहे लोगों ने ट्रक को रुकवाया और फिर बजाने को कहने लगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग ''एक बार फिर से बजाओ'' चिल्ला रहे हैं. जैसे ही ड्राइवर फिर हॉर्न बजाता है तो लोग हाथ ऊपर करके डांस करने लगते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो धमाल मचा रहा है. 1975 की फिल्म 'प्रतिज्ञा' का गाना 'मैं जट यमला पगला दीवाना...' काफी लोकप्रिय है. लोगों ने जैसे ही ट्रैफिक में सुना तो वो एक्साइटिड हो गए.

देखें Video:

crazy people stopped this truck just to listen the horn pic.twitter.com/syF8fLKT07 — Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 25, 2020

इस वीडियो को फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर शेयर किया गया है. ट्विटर पर इस वीडियो के 70 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

People in 1998 : there will be flying car in 2020.



Also people in 2020 : ek baar aur... — Right Arm Medium (@Leg_Cutter) February 26, 2020

This is so called enjoying like anything. https://t.co/gXlZonznVD — Chandra Kishore (@Chandra24041322) February 26, 2020