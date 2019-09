महिला पुलिसकर्मी ने पहनाए नए कपड़े तो बुजुर्ग महिला के निकले आंसू, बोलीं- 'मेरी बेटी तू...' देखें VIDEO

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की महिला पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया. जिसकी तारीफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है. मध्यप्रदेश के दमोह में मगरोन थाना की प्रभारी श्रद्धा शुक्ला ने एक बुजुर्ग और असहाय महिला को नए कपड़े पहनाए. बस स्टैंड पर बैठी बुजुर्ग महिला को कपड़े पहनाने के साथ-साथ उन्होंने नई चप्पल भी पहनाई. उनकी दरियादिली देखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी खूब तारीफ की.

ये भी पढ़ें: Smriti Irani के बेटे ने खुद को बताया हैंडसम तो बोलीं- 'इतना एक्साइटिड न हो...' पढ़ें दोनों की वायरल चैट

शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- दमोह जिले की मगरोन थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला जैसी बेटियों पर मध्यप्रदेश को गर्व है. बेटियां सबके दु:ख को समझती हैं, वे हर घर का उजाला हैं. इन्हीं से सृष्टि धन्य हुई है. यही तो इस संसार को खुशियों से समृद्ध करेंगी. बेटी श्रद्धा को स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामनाएं.

ये भी पढ़ें: महिला पुलिस अफसर ने मुंडवाए बाल तो अनुष्का शर्मा हो गईं फैन, वजह जान आप भी करेंगे तारीफ

पूर्व सीएम शिवराज ने इस वीडियो को 26 सितंबर को शेयर किया है. जिसके 20 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. ट्विटर पर लोग श्रद्धा शुक्ला की खूब तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रॉन्ग साइड में घुसी बस तो स्कूटी लेकर सामने खड़ी हो गई महिला, निकलने के लिए नहीं दी जगह तो... देखें VIDEO

Sir she is great Human being she should be promoted