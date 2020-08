पुलिस ने अपराधियों से बीच सड़क कराई उठक-बैठक, देख तालियां बजाने लगे लोग... देखें Viral Video

इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने 21 अगस्त की सुबह शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो अपराधी बीच सड़क उठक-बैठक लगा रहे हैं और घर के बाहर बालकनी में खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे हैं. उठक-बैठक करने के बाद पुलिस अपराधियों से माफी मांगने को कहती है. वो फिर जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगते हैं.

एएनआई ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंदौर के द्वारकापुरी में पुलिस ने दो अपराधियों को उठक-बैठक कराई और उनके अपराधों के लिए लोगों से माफी मांगी.'

देखें Video:

#WATCH Madhya Pradesh: Police in Indore's Dwarkapuri made two criminals do sit-ups and apologise to people for their crimes. (20/08/20) pic.twitter.com/j1zBBSKgff