पुलिसवाला बना 'गब्बर', बीच सड़क माइक निकालकर बोला- '50-50 कोस दूर...' Video वायरल होने के बाद मिली ऐसी सजा

झाबुआ के कल्याणपुर थाने के इंस्पेक्टर केएल डांगी ने अपने आपको गब्बर बताया. 15 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां थाना प्रभारी डांगी 50-50 कोस दूर वाला डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया है.

Show-cause notice issued to KL Dangi, Incharge of Kalyanpura Police station in Jhabua who was spotted saying an altered version of ''Sholay'' from a megaphone mounted on his police jeep @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/wVnQsyIW30