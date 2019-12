नेशनल पार्क में मजे से घूम रहा था हिरण, अचानक दो शेरों ने लगाई दौड़ और हुआ ऐसा... देखें Video

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पेंच नेशनल पार्क (Pench National Park) में एक हिरण का पीछा करते हुए दो बाघों का एक रोमांचक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसको देखकर यूजर्स आश्चर्यचकित हो गए. भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा 29 दिसंबर को 13 सेकंड की लंबी क्लिप ट्विटर पर साझा की गई थी. वीडियो असामान्य और दुर्लभ है क्योंकि इसमें दो बाघों को एक साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है. बता दें, शेर कभी एक साथ शिकार नहीं करते हैं.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, "शेर कभी भी एक-साथ में शिकार नहीं करते हैं. लेकिन पेंच में एक हिरण के लिए दो शेरों ने दौड़ लगा दी. क्या आपको पता है शेरों ने ऐसा क्यों किया.''

देखें Video:

Tiger never hunts in pscks. But video from Pench shows 2 tigers in hot pursuit of a spotted deer. Can you guess why ? pic.twitter.com/dfJ5lXgm9B