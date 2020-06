बच्चों ने ऐसे जुगाड़ से बनाया झूला, वीडियो शेयर कर IAS बोले- 'गांव के आत्मनिर्भर बच्चे...' - देखें Viral Video

बच्चों को आत्मनिर्भर के रूप में बधाई देते हुए ने लिखा: "बच्चों ने जुगाड़ से झूला बनाया और आनंद लिया." जुगाड़ एक हिंदी शब्द है, जो घिसे-पिटे संसाधनों को सर्वोत्तम रूप से उपलब्ध कराने में रचनात्मकता का द्योतक है. यह एक ऐसा शब्द है, जिसे अक्सर भारतीयता की संसाधनशीलता का जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

वीडियो में, दो बच्चों को एक झूले पर बैठे देखा जा सकता है. उन्होंने लकड़ी के एक लॉग को रखा और उसमें लकड़ी फिट कर दी. फिर बच्चों को झूला झूलते देखा गया.

शेर सिंह मीना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे एक गांव में आत्मनिर्भर बच्चों ने जुगाड़ से झूला बनाया और आनंद लिया. वास्तव में गेम खेलने से बच्चों में खुशी और रचनात्मकता आती है.'

In one of my #Village#atamnirbharbano kids made their own sea saw by Jugad and enjoying max.

Really playing games gives happiness and fuels creativity in kids. #pannapic.twitter.com/UAsTwaIBeT — Sher Singh Meena (@SherSingh_IAS) June 12, 2020

उनके इस वीडियो के अब तक 6 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 20 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

This is our #India.

People happy in all circumstances. — Gaurav Sharma, IFS (@gsharma993) June 13, 2020

खूब आनंद लिए थे इसके । हम इसे अपनी भाषा मे रक च्युचा बोलते है । — नरेन्द्र आर. चक्रधारी (@NR_Chakradhari) June 13, 2020

Good to see it again. In our childhood, we were used to make it every year. It's called लेहंचुआ in Bagheli dialect. — देवV_Singh (@Shadez_of_Life) June 13, 2020