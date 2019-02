IND vs NZ: एमएस धोनी ने विकेट के पीछे दी मराठी में Advice, केदार जाधव को बोला- 'पुढे नको भाऊ…', देखें VIDEO

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) शानदार फॉर्म में हैं. बल्ले से लेकर विकेट के पीछे तक वो कमाल कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया. हेलीकॉप्टर शॉट के अलावा वो विकेट के पीछे से गेंदबाज को निर्देश देते नजर आते हैं. MS Dhoni गेंदबाज को बताते हैं कि कैसे विकेट मिल सकता है. वो विकेट के पीछे खड़े होकर समझ जाते हैं कि बल्लेबाज कैसा शॉट खेलना चाह रहा है. भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच 5वें वनडे में एमएस धोनी (MS Dhoni) ने केदार जाधव (Kedar Jadhav) को मराठी में कुछ समझाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

देखें VIDEO:

न्यूजीलैंड के जब 180 रन पर खेल रही थी तो लग रहा था, मैच किसी भी तरफ मुड़ सकता है. केदार जाधव गेंदबाजी कर रहे थे. धोनी (MS Dhoni) ने उसी वक्त केदार को जोर से चिल्लाया- 'पुढे नको भाऊ... घेऊन टाक' यानी बॉल को 'ओवरपिच मत रखो... विकेट लो.' केदार जाधव (Kedar Jadhav) भी इस बात से हैरान थे. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 'जब विकेट के पीछे एमएस धोनी (MS Dhoni) हो तो विदेश में भी घर जैसा एहसास होता है. हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने कहा- घेऊन टाक.'

You always feel at home on foreign tours when @msdhoni is behind the stumps... But This moment came as a real surprise...#घेऊन_टाकhttps://t.co/AhXAwjeFiK