MS Dhoni बाहर हुए BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से तो भड़के फैन्स, बोले- 'बोर्ड शायद भूल गया कि...'

BCCI Contract List 2020: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को गुरूवार को बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों (Contract List) की सूची से बाहर कर दिया गया जिससे भारत के पूर्व कप्तान के भविष्य को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है. धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने पिछले साल विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद क्रिकेट नहीं खेला है. बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिये केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान किया. कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम न होने की वजह से माही के फैन्स काफी नाराज हैं और ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. उन्होंने बोर्ड को निशाने पर लिया है और धोनी का नाम जोड़ने के लिए कहा है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं.

महेंद्र सिंह धोनी BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, किसी भी ग्रेड में जगह नहीं

Not able to find MS Dhoni's name in this list.

Any Typo error???? — Anurag Trivedi (@Thatcricketguy2) January 16, 2020

THANK YOU MS DHONI FOR MAKING MY CHILDHOOD BETTER ! — prateek (@iKryptonian_) January 16, 2020

This is bad news for ms dhoni...

Ms dhoni ko apko Lena Chahiye tha

Kam se kam 2 year khelne ki capabilities hai abhi unme....

This is wrong desigan of you .... — Navjot singh (@Navjots03142617) January 16, 2020

No central contract for MS Dhoni!! Cricket world is not ready for his retirement #IndvAUS — Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) January 16, 2020

धोनी पिछले साल तक ए ग्रेड में थे जिन्हें सालाना पांच करोड़ रूपये मिलते थे. कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ए प्लस ग्रेड में बने हुए हैं जिन्हें सात करोड़ रूपये प्रतिवर्ष मिलते हैं.

धोनी के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होना वैसे हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने नौ जुलाई को विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है. वह क्रिकेट से दूर है और अपने भविष्य के बारे में कुछ खुलासा भी नहीं कर रहे. मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में कहा था कि धोनी जल्दी ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं ताकि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके टी20 विश्व कप के लिये दावा पुख्ता कर सकें.

आस्ट्रेलिया के 2018 . 19 के दौरे पर शानदार पदार्पण करने वाले टेस्ट सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को ग्रेड बी में हार्दिक पंड्या और युजवेंद्र चहल के साथ रखा गया है. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और टी20 विशेषज्ञ वाशिंगटन सुंदर को पहली बार ग्रेड सी में रखा गया है जिसमें श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर भी हैं. क्रिकेट को अलविदा कह चुके अंबाती रायुडू और दिनेश कार्तिक को भी करार नहीं मिला है.