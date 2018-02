VIDEO: स्पिनर बने महेंद्र सिंह धोनी, लेग स्पिन कर बल्लेबाजों को किया हैरान

आपने महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते देखा होगा, क्रीज पर तेज दौड़ लगाते देखा होगा, विकेट के पीछे शानदार कीपरिंग करते देखा होगा. लेकिन क्या आपने धोनी को स्पिन बॉलिंग करते देखा है. सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धोनी लेग स्पिन करते नजर आ रहे हैं. जिसको देखकर हर कोई हैरान है. आइए जानते हैं आखिर धोनी बॉलिंग क्यों कर रहे हैं...पांचवें वनडे से पहले धोनी नेट प्रेक्टिस के दौरान स्पिन बॉलिंग करते नजर आए. पांचवां वनडे सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाना है. जिसकी पिच स्पिनर्स को मदद करती है. धोनी ने बल्लेबाजों को स्पिन प्रैक्टिस कराई. ये वीडियो बीसीसीआई ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और लिखा है- 'अक्षर पटेल और एमएस धोनी टीम इंडिया को लेग स्पिन की प्रैक्टिस कराते हुए.'

Some left arm spin from @akshar2026 and slow leggies from @msdhoni. It's all happening at the spinner's nets #TeamIndia#SAvINDpic.twitter.com/syf23R6dSE