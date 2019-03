ऋषभ पंत के चैलेंज पर हंस पड़े एमएस धोनी, बोले- आ जा... दिखा गेम, वायरल हुआ VIDEO

आईपीएल 2019 (IPL 2019) की शुरुआत 23 मार्च से होगी. जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. सीरीज से पहले फ्रेंचाइजी के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है. खिलाड़ी प्रमोशन में लग गए हैं. सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और एमएस धोनी (MS Dhoni) के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. जिसमें ऋषभ पंत (Rishabh Pant) धोनी (MS Dhoni) को चैलेंज देते नजर आ रहे हैं तो वहीं धोनी (MS Dhoni) इसका करारा जवाब दे रहे हैं. इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की तरफ से खेलने वाले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने धोनी को चैलेंज किया था और कहा था- 'माही भाई आ रहा हूं, इस बार खूब बरसूंगा.' जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने जवाब दिया.

कुछ दिन पहले ऋषभ पंत ने वीडियो शेयर किया था. जो काफी वायरल हुआ था. जहां पंत धोनी को चैलेंज करते हुए कहते नजर आ रहे थे- 'माही भाई न गुरु के समान हैं, लेकिन इस बारी उनकी टीम पर मैं ऐसा बरसूंगा कि कैप्टन कूल, कूल नहीं रहेंगे. भाई भाई गेम दिखाने आ रहा हूं.' जिसके बाद धोनी ने उनके चैलेंज का जवाब दिया है.

