एमएस धोनी ने मस्ती-मस्ती में मारी पत्नी को गेंद, देखते ही चीखीं और बोलीं- 'ओए...' देखें Viral Video

लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि कैचिंग प्रैक्टिस कराने के बाद धोनी किसी से बात कर रहे होते हैं. तभी साक्षी बॉल धोनी की तरफ फेकती हैं. धोनी बॉल को पकड़ते हैं और उनकी तरफ तेजी से फेक देते हैं. जिसको देखकर ही साक्षी घबरा 'ओए...' कहती हैं. पीछे से बॉल उनका कुत्ता उठा लेता है. काफी दिनों बाद फैन्स ने धोनी को देखा. वो सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे थे.

देखें Video:

MS Dhoni Throw Ball To Wife Sakshi, See Reaction Of Her#MSDhoni#Dhoni#TeamIndia#coronavirusinindia#Lockdown3pic.twitter.com/mTsp5FlWxZ