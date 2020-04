घर को अंधेरा कर पत्नी नीता के साथ छत पर पहुंचे मुकेश अंबानी, मोमबत्ती जलाकर बोले- 'ओम नम: शिवाय...' देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी थाली में दीपक लेकर खड़े हैं और उनके पास नीता अंबानी मोमबत्ती लेकर भजन गाती नजर आ रही हैं. वो ओम नम: शिवाय का जाप कर रही थीं. जिसके बाद उनके घर की तस्वीरें वायरल हुईं, जहां उन्होंने पूरे घर की लाइट बंद की थीं और दीपक से एंटीलिया को सजाया था.

Shri Mukesh Ambani and Shrimati Nita M Ambani at Antillia; the couple joined the nation in praying for all and saluting those working on the frontlines to combat #CoronavirusPandemicpic.twitter.com/9JzVFf8vJd