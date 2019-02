Mukesh Ambani ने शुरू की बेटे की शादी की तैयारियां, नीता संग पहुंचे इनको Invite करने

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने बेटे आकाश अंबानी (Akash Ambani) की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak temple) में आकाश अंबानी (Akash Ambani) और श्लोकी मेहता (Shloka Mehta) की शादी का पहला कार्ड चढ़ाया था. अब मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और पत्नी नीता अंबानी (Nita Ambani) शादी के लिए मेहमानों को न्यौता दे रहे हैं. दोनों चेन्नई पहुंचे और डीएमके चीफ एमके स्टालिन (MK Stalin) को शादी के लिए न्यौता दिया. स्टालिन (MK Stalin) ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा- 'आज शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से औपचारिक मुकालात अच्छी रही.'

It was a pleasure to receive a courtesy call from Thiru Mukesh Ambani, Chairman Reliance Industries Limited, in Chennai earlier this evening. pic.twitter.com/acjKFLjzX9