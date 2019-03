50 साल से बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहा था ये 'पाकिस्तानी', भारत-पाक युद्ध में हुआ था कुछ ऐसा

54 वर्षीय पाकिस्तानी नेशनल करीब 5 दशकों से मुंबई में रह रहा था. आखिरकार उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई है. शख्स का नाम आसिफ करादिया है. जो मुंबई के ग्रांट रोड में रहते हैं. आसिफ के माता-पिता भारतीय मूल के हैं. timesofindia की खबर के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर 2016 में उस वक्त उच्च न्यायालय का रुख किया था जब उनके पिछले दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) की अवधि पूरी हो गई थी और अधिकारियों ने उनका वीजा तब तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था जब तक वह पाकिस्तानी पासपोर्ट पेश नहीं करें. काफी मुकदमेबाजी और अदालत के कई आदेशों के बाद मंत्रालय ने न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एम एस संकलेचा की पीठ के समक्ष आखिरकार इस बात की पुष्टि की कि आसिफ को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

ohn Cena से शादी तोड़ने वाली WWE Diva Nikki Bella करने जा रही हैं ऐसा, फैन्स हैरान

Mumbai: 54-year-old Asif Karadia (pic1) who was born in Karachi, now granted Indian citizenship. Asif's mother says,'I had gone to my parents' home in 1965 when Asif was born,just when I was to come back, India-Pak war broke out,then I had to stay back in Pakistan for 2 more yrs' pic.twitter.com/NHLGXPUdcd