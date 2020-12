घर की साफ-सफाई के दौरान शख्स को मिली अपने दादा की डायरी, अंदर मिला महात्मा गांधी का ऑटोग्राफ और...

अपने दादा की नोटबुक को देखने के बाद बसरूर को खुशी महसूस हो रही थी कि उनके पास महात्मा गांधी, नेहरू, बीआर अंबेडकर और सीवी रमन जैसी हस्तियों के हस्ताक्षर हैं. अपनी चार दीवारों के भीतर छिपे '' खजाने '' को पाकर एक बच्चे के समान प्रसन्नता से अभिभूत, बसरूर ने इसे दुनिया के साथ साझा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया.

बसरूर ने ऑटोग्राफ की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, 'मैं मां के कमरे की कई दिनों से सफाई कर रहा था. शनिवार को मैंने एक ऐसी चीज की खोज की, जो मेरे घर में पिछले 30 साल से था. मुझे अपने दादा की ऑटोग्राफ बुक मिली, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, बीआर अंबेडकर और सीवी रमन के ऑटोग्राफ मिले.'

Been cleaning my Mom's place over the last few days. On Saturday we discovered something which I wasn't aware of was at my house for the last 30 years.



Discovered my grandfather's autograph book which has signatures of Mahatma Gandhi, Nehru, BR Ambedkar and CV Raman.



Surreal pic.twitter.com/eep8dKsKAz