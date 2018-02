सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन के नीचे आ गई. ये हादसा स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुआ. हादसा तब हुआ जब इंटर सिटी ट्रेन में यात्री चढ़ रहे थे. उसी वक्त एक महिला का ग्रिप छूटा और निचे फिसल गई और ट्रेन के नीचे आ गई. उसी वक्त प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई. महिला बीच में फंसी रह गई.इतना देखते ही आस-पास खड़े लोग और पुलिसवाले महिला को बचाने के लिए पहुंच गए. जैसे ही महिला फिसली उसके कुछ ही सेकंड के बाद ट्रेन भी रुक गई. उसी वक्त लोगों ने महिला को बचा लिया. ANI की खबर के मुताबिक, ये हादसा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुआ. महिला को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और पास खड़े लोगों ने बचाया. महिला कौन है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है.

#WATCH Railway Protection Force (RPF) personnel, along with some other people, saved a woman passenger's life by rescuing her from falling, while she was boarding a train at #Mumbai Central Railway Station's platform number 4 (21.02.18) pic.twitter.com/Kc3lCJ22nI