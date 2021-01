घर की छत पर बैठा था 6 फुट का अजगर, पुलिसवाले ने ऊपर चढ़कर पकड़ा मुंह और फिर... देखें Video

मुंबई पुलिस के अनुसार, विशाल अजगर एक धारावी घर के अंदर घुसने में कामयाब रहा और उसने अपने निवासियों और पड़ोसियों के बीच उत्पात मचाया, जिन्होंने मदद के लिए पुलिस विभाग से संपर्क किया. पुलिस कांस्टेबल मुरलीधर जाधव तब सांप को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे - और पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद बचाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रशंसा अर्जित की.

मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की फुटेज साझा करते हुए लिखा, "एक टूटे हुए पैर ने पीसी मुरलीधर जाधव को अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोका, जिन्होंने अजगर को बचाया और अपने प्राकृतिक आवास में इसे वन विभाग की मदद से जारी किया."

देखें Video:

Escorting The Gatecrasher Out!



A 6 feet long Indian Rock Python sneaked in a Dharavi home causing panic.



A fractured leg didn't stop PC Murlidhar Jadhav from performing his duty, who rescued the python & released it in its natural habitat with help from the Forest Dept. pic.twitter.com/yURWjlugWh