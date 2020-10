कोविड सेंटर में बेड पर आराम कर रहे थे मरीज, अचानक डॉक्टर्स के साथ करने लगे गरबा - देखें Video

इस वीडियो क्लिप में कुछ महिला मरीज प्रस्तुति को देखती भी नजर आई हैं. वहीं एक अन्य वीडियो में कुछ पुरुष मरीज ‘नर्सिंग स्टेशन 15' में पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मियों के साथ गरबा करते हुए दिखे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो गोरेगांव में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के कोविड-19 केंद्र के हैं.

देखें Video:

#WATCH Maharashtra: Patients perform 'Garba' with health workers at the Nesco #COVID19 Center in Goregaon, Mumbai. (19.10.20) pic.twitter.com/14AkyeBzpX