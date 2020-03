होलिका दहन पर जलाया जाएगा 'कोरोनासुर' का पुतला, हाथ में टंगे सूटकेस पर लिखा है कुछ ऐसा...

भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संदिग्धों को पृथक रखने के उचित स्थान की पहचान और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा है. कोरोना वायरस के चलते भारत में लोग होली खेलने से बच रहे हैं. लोग कोरोना वायरस के कारण होली खेलने से कतरा रहे हैं. मुंबई में होलिका दहन के मौके पर कोरोनासुर का पुतला लगाया गया है.

वर्ली में कोरोना वायरस की थीम पर आधारित 'कोरनासुर' का पुतला लगाया गया है. होलिका दहन के अवसर इस पुतले को जलाया जाएगा. बड़े से पुतले में COVID-19 लिखा है. उसके हाथ में एक सूटकेस है, जिसमें आर्थिक मंदी लिखा है.

