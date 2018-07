मुंबई लोकल पर चढ़ते-चढ़ते फिसल गया महिला का पैर, Video में देखें क्या हुआ फिर

मुंबई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसने हर किसी को हैरान कर रखा है. Railway Protection Force (RPF) के कॉन्सटेबल ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचाई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और हर कोई कॉन्सटेबल की तारीफ कर रहा है. ये हादसा मुंबई के कंजुरमार्ग रेलवे स्टेशन पर हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है एक कॉन्सटेबल महिला को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचाता है. रेल मंत्री पियूष गोयल ने कॉन्सटेबल की खूब तारीफ की. ANI ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया है.वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन के बाहर लटकी थी और अचानक गिर जाती है. जैसे ही कॉन्सटेबल ने ट्रेन से घिसटते हुए देखा तो उसने जान जोखिम में डालते हुए महिला को बचा लिया. आरपीएल कॉन्सटेबल का नाम राज कमल यादव बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की साड़ी ट्रेन के दरवाजे पर उलझ गया था. जिसके कारण ये हादसा हुआ.

Heroic attempt by RPF constable Raj Kamal Yadav who saved the life of a woman by pulling her from getting under the train at Kanujmarg Station near Mumbai. I am very proud of our Railway family which is working non stop to ensure the safety and convenience of our passengers. pic.twitter.com/BBY0FrVW5p