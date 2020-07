मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कैसे पहनना है मास्क, फोटो ट्वीट कर दी जानकारी

यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी इतने बड़े पुलिस अधिकारी ने इस तरह का ट्वीट किया है. तीन दिन पहले भी पुलिस कमिश्नर ने एक ट्वीट शेयर किया था. जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. #EverythingIsACake की मदद से फर्जी खबरें निकालती है. लॉकडाउन पका हुआ होममेड केक है न कि होममेड फैक्ट्स है. साथ ही उन्होंने फोटो के साथ इस ट्वीट को शेयर किया.

Still not the correct way to use a mask. #Don'tSleepOnMasks pic.twitter.com/P1JGdq3vkV