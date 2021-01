चलती ट्रेन में चढ़ रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और फिर... देखें CCTV Video

यह घटना दहिसर रेलवे स्टेशन पर मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की पश्चिमी लाइन पर हुई. वीडियो में शख्स प्लेटफॉर्म पर आता है. तभी ट्रेन चलने लगती है. वो चलती में चढ़ने की कोशिश करता है, तभी वो संतुलन खो बैठते हैं और गिर जाते हैं. वहां मौजूद योगेश हिरेमथ उनको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे गंभीर रूप से घायल होने से बचा लिया.

अलर्ट अधिकारी ने कुछ भी अनहोनी होने से पहले उसे बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की. मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर यह हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है.

देखें Video:

Your Safety Is In Good Hands!



PC Yogesh Hiremath was at Dahisar Railway Station when a young man almost fell in the platform gap while trying to board a moving train.



The alert officer managed to pull him out before anything untoward happened.#MumbaiFirstpic.twitter.com/1qFToEmceE