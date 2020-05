पुलिसवाला निकला कोरोना पॉजीटिव, एम्बुलेंस में बैठने से पहले बोला- 'घबराना मत, जल्द आता हूं...' देखें Viral Video

15 सेकंड के इस वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया. ट्विटर पर लोग पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुंबई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है. उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारा 29 वर्षीय फ्रंटलाइन वॉरियर, कोरोना पॉजीटिव पाया गया है. देखिए हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं.'

वीडियो में पुलिस वाले को एम्बुलेंस के अंदर घुसते हुए दिखाया गया है लेकिन उससे पहले ही वह पास खड़े अन्य लोगों से कुछ कहता है. स्क्रीन पर एक कैप्शन से पता चलता है कि वह कहता है, ''मेरे दोस्त चिंता मत करो. मैं जल्द ही ड्यूटी पर वापस आऊंगा.''

देखें Video:

Our 29 year old frontline warrior, who tested positive for Coronavirus, just summarised what we've been meaning to tell you all along - काही टेंशन घेऊ नको रे, मित्रा! #AamhiDutyVarAahot#MumbaiPoliceOnDuty#MumbaiFirst#TakingOnCoronapic.twitter.com/tNJWg7Ljsv