मुंबई पुलिस ने शेयर किया इरफान खान का पॉपुलर Meme, लिखी ऐसी बात, खूब हो रही तारीफ

गौरतलब है कि अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का मुम्बई के एक अस्पाताल में बुधवार को निधन (Irfan Khan Died) हो गया. वह 53 साल के थे और लंबे समय से एक दुलर्भ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे. परिवार ने एक बयान में यह जानकारी दी. इरफान को 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (Neuroendocrine Tumor) हुआ था. उनके परिवार में पत्नी सुतापा और दो बेटे बाबिल और अयान हैं.

परिवार की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि उन्होंने परिवार और प्रियजनों के बीच आखिरी सांस ली. इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम (Angrezi Medium) थी. उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड और लाइफ ऑफ पाई जैसी इंटरनेशनल फिल्म में भी शानदार एक्टिंग की.



Re-Meme-Bering Irrfan



