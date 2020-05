मुंबई पुलिस ने फेमस 'रॉक बैंडों' के मीम्स पोस्ट करते हुए लोगों को दी घर में रहने की सलाह

गौरतलब है कि दुनिया के इस फेमस बैंड के फोटो को मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है. शेयर करने के कुछ घंटे के अंदर ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मुंबई पुलिस ने काफी क्रिएटिव अंदाज में लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है. इस ट्वीट को 15,000 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है.

Stay indoors, for we are on the streets, playing your favourite safety tunes with our 'Band-o-bast'. #LockdownPerformance#TakingOnCoronapic.twitter.com/ejPW0Ofbfw