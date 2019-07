खास बातें मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है बारिश के चलते पूरा जन-जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है बारिश के चलते जगह-जगह पानी भर गया है

मुंबई में भारी बारिश ने शहर का जनजीवन बुरी तरह अस्‍त-व्‍यस्‍त कर दिया है. सीवर से पानी बाहर निकल रहा है तो जगह-जगह गड्ढों में पानी भर गया है. मुंबई में हर साल जमकर बारिश होती है फिर भी मॉनसून दर मॉनसून हालात बद्तर ही होते हैं. साफ है कि स्‍थानीय प्रशासन और सरकार पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं लेती इसलिए हालात से निपटने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं करती है. यह भी पढ़ें: इस पुलिसवाले ने बाढ़ से बचाई कुत्ते की जान, वायरल हुआ वीडियो ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो प्रशासन की लापरवाही बयां कर रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि लोग किस तरह भारी बारिश के बीच मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बाइक को गटर में समाने से बचा रहे हैं.

ये वीडियो इस बात का सबूत है कि हर साल इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को लोगों की सुरक्षा और दिक्‍कतों से कोई लेना-देना नहीं है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्विटर यूजर्स में काफी गुस्‍सा है और उन्‍होंने कुछ इस तरह अपनी भड़ास निकाली.

What is wrong with you BMC? This is heights of apathetic behaviour.#MumbaiRains — Karan Bhatia (@KaranBhatia_) July 8, 2019

Why are we not holding the people who left the manhole open accountable ?? I fail to understand this ! — Strongest कडी निंदा (@asapscrapme) July 8, 2019

This is just not done. We lost a reputed doctor couple years back still it has not woken up the authorities from slumber. This issue has no excuse for BMC unlike other problems. What are we waiting for? — WeThePeople (@_CommonCitizen) July 8, 2019

This is crazy. #BMC needs to be stricter & need to punish those employees who left the manhole open like this #MumbaiRains#MumbaiRainsLiveUpdates#MumbaiRainsLive — Dhiraj (@Dhiraj_d009) July 8, 2019

this IS the bigger tragedy, anything bigger will be murder — Akbar Amar Antony (@IamLoafar) July 8, 2019

गौरतलब है कि मुंबई में हार साल भारी बारिश होती है. इस बार भी यहां भारी बारिश के चलते शहर का जन-जीवन बुरी तरह से अस्‍त-व्‍यस्‍‍त हो गया है