Mumbai में गई बिजली तो लोगों ने कर डाली Memes की बरसात, बना डाले ऐसे Jokes

अभूतपूर्व, बड़े पैमाने पर बिजली आउटेज ने ट्विटर पर हैशटैग #PowerCut ट्रेंडिंग को सेट किया है. बिजली की आपूर्ति बाधित होने के बाद से माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मीम्स से भर गया है. इस में सबसे बड़ी जीत वर्क फ्रॉम होम वालों को मिली है. रविवार की छुट्टी होने के बाद सोमवार को बिजली जाने से उनको अप्रत्याशित छुट्टी मिल गई है. लोगों ने ऐसे मीम्स और जोक्स बनाए हैं...

#powercut



No Power in Mumbai.



WFH people be like: pic.twitter.com/tH6y2jGfoC — SwatKat fb (@SwatKat77) October 12, 2020

कई मुंबई में रहने वाले लोग हैरान होने के साथ-साथ कंफ्यूज भी हो गए हैं कि मुंबई में ऐसे कैसे बिजली जा सकती हैं....

People in Mumbai: oh no! There's a #powercut what're we supposed to do now?!??



People in Delhi: pic.twitter.com/vDT12oYozi — Afifa (@__affi__) October 12, 2020

नेटफ्लिक्स ने भी मीम्स और जोक्स में भाग लिया...

Did Isaac delete Mumbai's electricity? — Netflix India (@NetflixIndia) October 12, 2020

कॉमेडियन वीर दास ने चुटकी ली...

It's hard to get things done in Mumbai without power. Also...the electricity is gone. — Vir Das (@thevirdas) October 12, 2020

कई लोगों ने इससे जुड़े मजेदार जोक्स भी शेयर किए...

#Powercut, #Mumbai और #poweroutage कुछ ऐसे ही हैशटैग हैं जो महाराष्ट्र की राजधानी में परिवहन बाधित होने की वजह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. शहर के एक प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने कहा कि यह "वर्तमान में मुंबई में महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है."