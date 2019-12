Video: आधी रात दो लोगों ने चोरी किया 21 हजार रुपये का प्याज, CCTV में कैद हुआ हादसा

प्याज (Onion) के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग 150 रुपये किलो प्याज (Onion Price Today) से दूरी बना रहे हैं. मुंबई में प्याज चोरी का एक मामला सामन आया है, जहां चोरों ने करीब 21 हजार रुपये के प्याज पर हाथ साफ किया. मुंबई के डोंगरी मार्केट में यह मामला सामने आया. चोरों ने दो दुकानों से 21,160 हजार रुपये का प्याज चुराया. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए सर्विलांस फुटेज का इस्तेमाल किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया. 5 दिसंबर के एक सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को एक दुकान में घुसते हुए देखा गया है, जहां कई बड़े बोरे प्याज रखे हुए हैं. आदमी एक बोरी को उठाता है औग भाग निकलता है.

देखें Video:

#WATCH Maharashtra: Police have arrested two men for stealing onions worth Rs 21,160 from two shops on December 5 in Dongri area of Mumbai. (CCTV footage) pic.twitter.com/keNxjbkFQ5