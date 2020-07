कार के अंदर गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था पति, पत्नी ने पकड़ा तो उतारी चप्पल और फिर... देखें Viral Video

नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक, मामला शनिवार को बताया जा रहा है. शाम करीब 5 बजे पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी ब्लेक एसयूवी कार में घूम रहा था. पत्नी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और बीच सड़क चिल्लाने लगी. मामला बढ़ते देख पुलिस वहां पहुंच गई और मामले को संभालने की कोशिश की.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिला पति के पास गई और उसके बाल खींचने लगी. जब पति बाहर नहीं निकला तो वो पत्नी कार के बोनट पर चढ़ गई और चप्पल उतारकर विंडस्क्रीन पर मारने लगी. इतने देख पति कार से बाहर निकल गया. फिर पत्नी ने उसको कोलर को पकड़ा और उस पर लातें मारना शुरू कर दिया. काफी देर तक पेडर रोड पर हंगामा चलता रहा और काफी ट्रैफिक जाम हुआ.

देखें Video:

Caught cheating by wife on Pedder road. Video is viral in SOBO social media. pic.twitter.com/hoUJkSmzol