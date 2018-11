लिफ्ट के अंदर महिला कर रही थी बच्ची के साथ कुछ ऐसा, CCTV में कैद हुआ सबकुछ

MUMBAI में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मुंबई के सबर्बन ट्रॉमबे की एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक महिला ने 4 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की और किडनेप करने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पर सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को खबर लगी. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा.पुलिस के मुताबिक, जो महिला बच्ची को पीट रही है उसका नाम रिजवाना बेगम है. बच्ची को मारने और किडनेपिंग करने की कोशिश के लिए उसको आईपीसी 394 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. दो मिनट के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बच्ची को बुरी तरह पीट रही है और बच्ची जोर-जोर से दर्द के मारे रो रही है. रिजवाना बेगम ने बच्ची के इयरिंग चोरी कर ली थी. जो पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने छुड़ा लिए.

HORIBLE #crime!

Rizwana Begum the woman in the CCTV footage brutally assaulted a 4-yr-old girl in the lift. She later sat on the girl & prevented people to rescue her too. @MumbaiPolice has arrested her. Hope she's dealt severely for this inhuman behaviour. @ChemburChapterspic.twitter.com/rpA6NsT31h