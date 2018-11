नीचे जश्न मना रहे थे लोग, हवा में फूंटा आग का गुब्बारा, वायरल हुआ ये खतरनाक VIDEO

Myanmar में हर साल बैलून फेस्टिवल होता है. जोर-शोर से यहां ये फेस्टिवल मनाया जाता है. Taunggyi शहर में बैलून फेस्टिवल चल रहा था. जहां हजारों लोग जमा हुए थे. इस फेस्टिवल के दौरान ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया. बैलून फेस्टिवल में हॉट एयर बैलून उड़ाया जाता है. इस साल इस फेस्टिवल में बड़ा हादसा हो गया. आतिशबाजी के साथ बैलून को हवा में भेजा गया. नीचे लोग जश्न मना रहे थे और ऊपर बैलून से आतिशबाजी हो रही थीं. उसी वक्त बैलून फट गया और तेजी से नीचे की तरफ आया और जमीन पर ही आतिशबाजियां होने लगीं.बैलून को नीचे आता देख भगदड़ मच गई और आतिशबाजी से कई लोग घायल हो गए. 14 नवंबर को ये हादसा हुआ. बैलून के अंदर करीब 50 किलो बारूद था. जिससे आतिशबाजी होनी थी. वो आतिशबाजी जमीन पर ही हुईं और वहीं सारे पटाखे छूट गए. गुब्बारा दूर जाने से ही पहले फट गया और वहीं आकर गिर गया.

Hot Air Balloon With Fireworks Explode Above Crowd at Festival in Myanmar pic.twitter.com/L0iHZZGc0K