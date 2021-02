Myntra ने बदला अपना ‘आपत्तिजनक’ Logo, सोशल मीडिया पर छाए Memes, Swiggy और Zomato ने भी दिया रिएक्शन

पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) रश्मि करंदीकर (Rashmi Karandikar) ने कहा, कि एक शिकायतकर्ता ने इस मामले में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था. उन्होंने कहा, 'हमने शिकायत के बाद मिंत्रा (Myntra) के साथ एक बैठक की. कंपनी के अधिकारी बैठक में आये और लोगो बदलने के लिये सहमत हुए. उन्होंने इस बारे में एक ई-मेल भेजा है.'

बता दें कि अब Myntra के नए लोगो को गुलाबी और नारंगी रंग का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है.

I've been working in marketing since last 6 years. Never once, I thought of the Myntra logo this way and now I can't unsee it.#MyntraLogo#Myntrapic.twitter.com/oFxU2fk3By — Nakul Jadhav (@nakulsjadhav) January 30, 2021

अवेस्ता फाउंडेशन ने एक ट्वीट में कहा, 'हमारी संस्थापक को बधाई. उन्होंने ऐसा काम किया, जो स्पष्ट रूप से असंभव लग रहा था. आपके समर्थन के लिये धन्यवाद. हम प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं. लाखों महिलाओं की चिंताओं को दूर करने और भावनाओं का सम्मान करने के लिये मिंत्रा को सलाम.'

Congratulations to our founder. She did it what apparently seemed impossible. Thank you everyone for your support. We're overwhelmed by the response. Kudos to @myntra for addressing the concerns and respecting the sentiments of millions of women. 🙏 pic.twitter.com/Iwb4e3LoLq — Avesta Foundation (@Avestaonline) January 30, 2021

मिंत्रा ने जैसे ही अपना आपत्तिजनक लोगो बदला. इसके बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे मीम्स और जोक्स की बाढ़ सी गई. लोग ट्विटर पर अपने मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

एक यूजर ने इसे "नारीवाद और महिला सशक्तिकरण के नाम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए घटिया तरीका" बताया.

The world before The world after

change in change in

myntra's logo myntra's logo #MyntraLogopic.twitter.com/qikUUOiGs0 — Sarthak Singh Rathore (@Sarthak34445335) January 30, 2021

Everybody is talking about Myntra logo, meanwhile Gmail logo:#MyntraLogopic.twitter.com/bMGQC5KRma — Ratnesh (@ratn3sh) January 30, 2021

In 1999 In 2021 Myntra

Japan changed Changed it's logo

it's flag#MyntraLogo#Myntrapic.twitter.com/tbZnwOAzbL — Vaheedur Rehman (@RehmanVaheedur) January 30, 2021

Me, looking at the old and new logo of Myntra : pic.twitter.com/zdcgH7IHE7 — ASHEEM (@a4asheem) January 30, 2021

इतना ही नहीं, फूड डिलीवरी प्लैटफॉर्म स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) ने भी मजेदार रिएक्शन दिए.

Spent the last 9 hours just looking at our logo.



How was your Sunday? — Swiggy (@swiggy_in) January 31, 2021