साउथ अफ्रीका की टी-20 लीग (Mzansi Super League) चल रही है. जिसको काफी पॉपुलेरिटी मिल रही है. पार्ल रॉक्स (Paarl Rocks) और नेल्सन मंडेला बे जायंट्स (Nelson Mandela Bay Giants) के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया. पार्ल रॉक्स ने बे जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया. तबरेज शमशी (Tabraiz Shamsi) ने शानदार परफॉर्म किया और नया कर सभी को हैरान कर दिया. तबरेज शमशी ने न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी की बल्कि अलग तरह से जश्न भी मनाया.जबरेज शमशी ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे. मैच के 8वें ओवर में शमशी ने बेन डकैट को आउट किया और अनोखे तरह से जश्न मनाया. शमशी ने विकेट लेने के बाद पेंट से रुमाल निकाला और तेजी से हिलाने लगे. जिसके बाद वो रुमाल अचानक क डंडा बन गया. जिसके बाद वो उस डंडे को घुमाने लगे. इसे देखकर सभी खिलाड़ी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

The magician @shamsi90 strikes again, can we talk about these celebrations #PaarlRocks#MSLT20#PRvsNMBGpic.twitter.com/YMgv2zCZze