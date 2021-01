बच्चे ने कटिंग कराते हुए फिर मचाया बवाल, अब घूरकर बोला- 'मत काटो, टकला हो जाउंगा...' - देखें Video

अनुश्रुत के पिता अनूप ने इस रिकॉर्डिंग को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया. पोस्ट के साथ साझा किए गए कैप्शन में लिखा है, "माय बेबी अनुश्रुत हेयरकट इज बैक - 2.1"

रिकॉर्डिंग में एक कुर्सी पर बैठे, नीले और सफेद रंग के कपड़े में ढंके हुए अनुश्रुत को दिखाया गया है. नाई बाल काटने के लिए उससे प्यार से बात कर रहा था. इस बार भी अनुश्रुत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. इस बार भी वो मजेदार बातचीत करता दिखा. उसने कहा, 'मत काटो, टकला हो जाउंगा.'

देखें Video:

22 जनवरी को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के बाद से, इस रिकॉर्डिंग ने नेटिज़ेंस का ध्यान आकर्षित किया है. वीडियो को 2,200 से अधिक बार देखा गया है. अपने आप में किए गए इस ट्वीट को 300 से ज्यादा लाइक्स मिले, साथ ही कई सराहनीय कमेंट्स भी मिले.

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Love the little fella . We wish you all the very best!