रात 2 बजे स्टेशन पर बैठी थी लड़की, नहीं लगा पिता का फोन तो इस नंबर ने घर पहुंचाया सुरक्षित

नागपुर (Nagpur) की पुलिस को सोशल मीडिया पर खूब तारीफ मिल रही है क्योंकि उन्होंने 19 वर्षीय लड़की को रेलवे स्टेशनल से अपने घर छोड़ा. नागपुर पुलिस ने एक पहल शुरू की है, जिसमें अगर महिला अकेले यात्रा कर रही है तो वो उनकी मदद करेंगे और उनको घर तक छोड़ेंगे. पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय युवती मनीषा आधी रात रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी.

पापा ने अपनी बच्चियों के साथ किया दिल छू लेने वाला डांस, Video देखकर बन जाएगा आपका दिन

उन्होंने कहा, ''लड़की ने अपने माता-पिता को कॉल किया, लेकिन वो नहीं लग पाया.'' जिसके बाद लड़की ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल किया. पुलिस अधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और मनीषा को घर तक छोड़ा. उन्होंने अपने ऑफीशियल ट्विटर पेज पर लड़की और माता-पिता के साथ फोटो पोस्ट की है.

Thane Railway ट्रैक से गुजर रहा था शख्स तभी तेज रफ्तार में सामने आ गई ट्रेन और... देखें Video

19 yr old Manisha was safely escorted by us till her home last night at 2am. from the Railway Station.



She tried contacting her parents on phone, but couldn't connect.



She then dialled 1091,

We helped her reach Home safely !#HomeDrop#NagpurPolice#AlwaysThere4Upic.twitter.com/pAsdUoFFyc — Nagpur City Police (@NagpurPolice) December 5, 2019

ट्विटर पर नागपुर पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है. कई यूजर्स ने अपने शहर की पुलिस को टैग कर इसी तरह की सुविधाओं का अनुरोध किया. लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सवाल किया कि हालात इस हद तक कैसे बिगड़ गए हैं कि महिलाओं को यात्रा करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ गई.

एनकाउंटर के बाद हरभजन सिंह ने की हैदराबाद पुलिस की तारीफ, बोले- 'अब किसी की हिम्मत नहीं, जो...'

This will help in building trust and increase in confidence to common public abt #Police .



GREAT INITIATIVE SIR @nagpurcp@rajmane_gajanan@JointCp@DGPMaharashtra — Nitin Ambatkar (@NitinAmbatkar) December 5, 2019

Thank you @NagpurPolice! The women of India need role models like you. — Nandita Bose (@nand_bo) December 5, 2019

Good to know she was escorted by a lady staff good work ......

This type of gestures make people to trust in country's security systems — Rutvij Bobade (@bobade_rutvij) December 5, 2019