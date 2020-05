शादी से पहले दुल्हन के माता-पिता का हुआ निधन, लॉकडाउन में नहीं पहुंचा कोई रिश्तेदार, तो पुलिस ने ऐसे कराई विदाई

ट्विटर पर नागपुर पुलिस ने फोटो शेयर की. जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी, शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुल्हन के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसकी शादी में शामिल नहीं हो सके.

नागपुर ने ट्विटर पर लिखा, 'दुल्हन की माता-पिता का निधन हो गया था. लॉकडाउन के चलते उनके परिवार का कोई रिश्तेदार शादी में नहीं पहुंच पाया था. नागपुर पुलिस ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की. शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद थे.'

The bride's parents had passed away. There was no one from her family to attend her marriage due to movement restrictions.

#NagpurPolice tried to fulfill this absence.PI and staff were present to bless the newly wedded couple at #Nagpur.#LockdownStories#alwaysthere4upic.twitter.com/5tvBNt4EyF — Nagpur City Police (@NagpurPolice) May 6, 2020

इस ट्वीट के अब तक 400 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कई लोगों ने नागपुर पुलिस की जमकर तारीफ की है. कई लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की शादी में पहुंचकर आशीर्वाद देने के लिए बधाई दी. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

ऐसा पुलिस ने पहली बार नहीं किया है, जब पेशेवर आदित्य बिष्ट और डॉक्टर नेहा कुशवाहा ने पुणे में शादी की, तो एक अधिकारी और उनकी पत्नी ने ''कन्यादान'' की रस्म को पूरा करने के लिए पिता और मां की भूमिका निभाई थी.