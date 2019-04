नोएडा में 'नमो फूड की स्पेशल थाली' ने मचाया बवाल, पोलिंग बूथ के बाहर दिखे पैकेट, जानें क्या है माजरा

दिल्ली के पास नोएडा में एक मतदान केंद्र के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खाना आया गया. नोएडा सेक्टर 15A में खाने के पैकेट पुलिस अधिकारियों के लिए आए थे. पैकेट पर जैसे ही नजर पड़ी तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. पैकेट के ऊपर नमो लिखा था. फूट पैकेट के ऊपर हिंदी में बड़ा सा नमो फूड लिखा था. जिसके बाद जमकर बवाल मचा. NaMo प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए के लिए संक्षिप्त नाम है. सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुईं और यूजर्स को लगने लगा कि ये बीजेपी की तरफ से आया है और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है. लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला...

After Namo Chai NAMO Cap NAMO Merchandise Namo TV It is time for Namo food packete That too in polling team's car pic.twitter.com/f6peG72xER

बीजेपी ने सपोर्ट के लिए अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च की थी. सभी को लगा कि अब नमो फूड कॉर्नर भी बीजेपी की तरफ से खोल दिया गया है. इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर पार्टी और उम्मीदवारों को दूर रखा जाता है. ट्विटर यूजर्स ने बता दिया कि नमो फूड का पीएम मोदी और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है.

This is the name of a eatery in Sector-2 Noida, In front of SBI. Since last few years even before any of this Namo thing started