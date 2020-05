दिल दहला देने वाली है हिमाचल प्रदेश की यह सड़क, Video देखकर ही आ जाएंगे आपको चक्कर

इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कार के अंदर से की गई है. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई काफी कम है. और सड़क के नीचे बर्फ से ढकी घाटी दिख रही है. साथ ही सड़क से खाई के तरफ एक झड़ना भी दिख रहा है. इस वीडियो को अंकुर रपाड़िया ने 8-9 महीने पहले अपने ट्वीटर हैंडल से 'अतुल्य भारत' कैप्शन के साथ शेयर किया था.

देखें Video:

Incredible India Difficult Road often leads to beautiful destinations. Near Sach Pass, Chamba, HP Not a regular road, covered with snow for 8-9 months. pic.twitter.com/PEyI86pLek

54 सेकंड के इस वीडियो क्लिप को अबतक 27 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही इसे 2 हजार से अधिक लाइक्स और कई मजेदार कमेंट भी मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, यह रास्ता देखकर मैं बेहोश हो जाउंगा.

इंडियन रोडी ब्लॉग के मुताबिक रपारिया साल 2019 की जुलाई में महिंद्रा SUV से हिमाचल प्रदेश के 'सच पास' दर्रा घूमने गए थे. इस सफर के बारे में रपारिया बताते हैं कि एक संकरा रास्ता में ड्राइव करने का अनुभव अलग ही होता है.

This is terrifying. But Himachal Pradesh is one of the most beautiful and mesmerising place in India.#HimachalPradesh