अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) की एस्‍ट्रोनॉट ऐनी मैकक्‍लेन (Anne McClain) गंभीर आरोपों में घिर गई हैं. मैकक्‍लेन पर अंतराष्‍ट्रीय अंतरिक्ष स्‍टेशन (ISS) में रहते हुए अपनी पूर्व पत्‍नी की अनुमति के बिना उनके बैंक अकाउंट खंगालने का आरोप लगा है. वहीं एस्‍ट्रोनॉट ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्‍होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. आपको बता दें कि ऐनी मैकक्‍लेन नासा की टॉप एस्‍ट्रोनॉट्स में से एक हैं और उन्‍होंने अपनी समलैंगिक पार्टनर समर वॉर्डन से 2014 में शादी रचाई थी. हालांकि अब दोनों अलग हो गए हैं और उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. यह अपने तरह का पहला मामला जिसकी जांच इंस्‍पेक्‍टर जनरल कर रहे हैं.

तलाक की प्रकिया के बीच समर वॉर्डन ने मैकक्‍लेन के ऊपर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एस्‍ट्रोनॉट ने नासा के कम्‍प्‍यूटर नेटवर्क से उनके बैंक अकाउंट में घुसपैठ की. वॉर्डन ने आरोप लगाया कि मैकक्‍लेन ने हाल ही में स्‍पेस मिशन के दौरान ISS में रहते हुए उनके बैंक अकाउंट को खंगाला.

वहीं ऐनी मैकक्‍लेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई सच्‍चाई नहीं है. उनके आरोपों के मुताबिक, "हम अलग होने की कष्‍टपूर्ण और निजी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो भी दुर्र्भाग्‍यवश मीडिया के सामने. मुझे जो समर्थन मिल रहा है उसकी मैं आभारी हूं और जांच पूरी होने के बाद ही बयान दूंगी. मुझे आईजी (इंस्‍पेक्‍टर जनरल) की जांच प्रक्रिया में पूरा भरोसा है.

There's unequivocally no truth to these claims. We've been going through a painful, personal separation that's now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.