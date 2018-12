197 दिन स्पेस में रहने के बाद चलना भूल गया अंतरिक्ष यात्री, पैर रखते ही लड़खड़ाने लगे, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखकर हर कोई हैरान है. NASA के अंतरिक्ष यात्री का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि वो चल नहीं पा रहे हैं. इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि स्पेस में लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है. अंतरिक्ष यात्री एजे ड्रयू फ्यूजटेल ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड किया है. उन्होंने लिखा- घर में स्वागत है. 5 अक्टूबर को मैं कुछ ऐसा था. 197 दिन स्पेस में रहने के बाद धरती पर कदम रखा. फील्ड टेस्ट एक्सपेरीमेंट में मेरे पैर चलते समय ऐसे लड़खड़ा रहे थे.

NASA के मुताबिक, फ्यूजटेल फ्लाइट इंजीनियर रिकी अर्नाल्ड के साथ स्पेस में गए थे. उन्होंने 9वीं बार स्पेसवॉक किया. उन्होंने 61 घंटे 45 मिनट स्पेस वॉक किया. कई लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं.

PC Mag के मुताबिक, अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में रहते हैं तो जहां जीरो ग्रेविटी होती है. वो वहां रोज 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं ताकी धरती पर आने के बाद चलने में कोई परेशानी न आए. वापस आने पर उन्हें मसकुलर एट्रॉफी जैसी परेशानी हो जाती है.

देखें VIDEO:

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustelpic.twitter.com/KsFuJgoYXh