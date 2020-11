दीवाली के दिन क्या सच में ऐसा दिख रहा था भारत? PIB ने बताया NASA की तस्वीर का सच

दिलचस्प बात यह है कि, दिवाली से 10 दिन पहले, हैंडल ने 10 नवंबर को छवि के बारे में एक पोस्ट साझा की. पीआईबी ने एक वायरल तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हम जानते हैं कि दीवाली रोशनी, दीये और मिठाइयों के बिना अधूरी है और इस नासा छवि के बिना भी. दीवाली से पहले ही हमने फैक्ट चेक कर दिया है.' नासा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हम 9वीं बार बता रहे हैं कि यह तस्वीर नासा ने नहीं रिलीज की है.'

When we get the queries asking us to #FactCheck the viral NASA image again, and again, and again…#BurstFakeNewshttps://t.co/Fng4AkRdtbpic.twitter.com/feECirLBk2