क्या आप NASA की इस Photo में एक हाथ या एक चेहरा देख सकते हैं?

क्या आप देख सकते हैं इस Photo में एक हाथ और एक चेहरा?

नासा (NASA) को एक बहस को निपटाने में मदद की जरूरत है. कुछ घंटे पहले, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (American Space Agency) ने इंस्टाग्राम (Instagram) पर न्यूट्रॉन स्टार (Neutron Star) की एक तस्वीर शेयर की और अपने अनुयायियों से पूछा कि क्या उन्होंने छवि में एक चेहरा या हाथ (Hand Or A Face In This Pic From NASA?) दिख रहा है? नासा के चंद्र एक्स-रे ऑब्जरवेटरी (Chandra X-ray Observatory) PSR B1509-58 में एक स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है, जो ऊर्जावान कणों के बादल से घिरा हुआ है. यह तस्वीर का फी चर्चा में रही थी, यह तस्वीर 2009 में रिलीज हुई थी. लोगों ने एक्स-रे उत्सर्जन में हाथ जैसी आकृति देखी.