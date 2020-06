सहारा रेगिस्तान से उड़ी धूल पहुंची अमेरिका, नासा के एस्ट्रोनॉट ने शेयर की स्पेस से फोटो

सीएनएन के मुताबिक सहारन धूल अफ्रीका से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक अपना रास्ता बना रहा है. सहारा मरुस्थल से निकलने वाली धूल इतनी तेजी में आ रही है कि यह अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा है. क्योंकि नीले रंग के पानी में फैले ग्रे कलर के बादल की तरह दिख रहा हैं.

अंतरिक्ष यात्री डग हर्ले ने लिखा, " सहारन के धूल ने आज पश्चिम मध्य अटलांटिक से उड़ान भरी. सबसे कमाल की बात यह है कि यह धूल काफी बड़ा एरिया कवर कर रही है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की है. यह धूल इतना घना है कि यह बता पाना मुश्किल हो रहा है कि कहां जमीन है और कहां पानी.

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI