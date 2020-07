NASA ने 51 साल पहले ऐसे लॉन्च किया था Apollo 11, थ्रोबैक Video हुआ वायरल

NASA ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 51 साल पहले, अपोलो 11 का शुभारंभ @NASAKennedy के साथ @NASA_Astronauts नील आर्मस्ट्रांग, @TheRealBuzz और @AstroMCollins के साथ किया गया था. चार दिन बाद, आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे, जबकि कोलिन्स ने कमांड मॉड्यूल में ओवरहेड की परिक्रमा की.

#OTD 51 years ago, Apollo 11 launched from @NASAKennedy with @NASA_Astronauts Neil Armstrong, @TheRealBuzz, and @AstroMCollins aboard. Four days later, Armstrong and Aldrin landed on the Moon's surface, while Collins orbited overhead in the Command Module: https://t.co/qz5M7wTnEspic.twitter.com/wHVuRCj340 — NASA (@NASA) July 16, 2020

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर अपने- अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने ट्विटर पर कमेंट करते हुए लिखा, मेरे दादाजी भी अपोलो 11 मिशन का हिस्सा था. साथ ही इस यूजर ने अपने दादा के उस वक्त की लेटर भी कमेंट बॉक्स में शेयर किया.

वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं उस वक्त को वापस ले आता. वहीं एक यूजर ने लिखा ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा कदम था. आपको बता दें कि यह वीडियो शेयर होने के बाद से ही वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 1 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं इस वीडियो पर 1 हजार से अधिक रिट्वीट और 4 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

