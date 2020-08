Handloom Day पर स्मृति ईरानी ने लोगों से मांगी तस्वीर, तो प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट की यह Photo

आज सुबह स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर दो फोटो शेयर कीं. एक तस्वीर में वो हैंडलूम साड़ी पहनी हुई थीं और दूसरी तस्वीर में वो हैंडमेड मास्क लगाई हुई थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हैंडलूम हमारे दैनिक जीवन और परिवेश को कई तरीकों से समृद्ध कर सकता है. कोविड के समय में हाथ से बने मास्क, कपड़े. घर में हाथ से बना मेड इन इंडिया सामान लाएं.' पोस्ट में उन्होंने Vocal4Handmade हैशटैग भी दिया.

Handloom can enrich our daily lives and surroundings in many ways; from clothing to furnishing to Masks in Covid times to wall hanging. Bring home handmade in India!



I take pride in celebrating India's legacy, I am #Vocal4Handmade. Are you? pic.twitter.com/S01moKE91p