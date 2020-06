हाथी ने मस्ती-मस्ती में मारी भैंस को लात तो गुस्से में जानवर ने लिया ऐसा बदला... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी भैंस के पास धीरे से आया और मजाक में लात मार दी. गुस्से में भैंस उठी और उसके पीछे दौड़ लगा दी. वो हाथी से सींघ से वार करने की कोशिश कर रही थी. हाथी भी डरकर भागता दिखा. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने कल सुबह शेयर किया था.

वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा, 'हाथी बेहद चंचल होते हैं. यह शरारती सिर्फ मनोरंजन के लिए भैंस को मारता है और वह जानता है कि चिढ़ाने का क्या मतलब है.'

देखें Video:

Elephants are extremely playful.

This naughty one just kicks the Buffalo for fun.

And he knows what it means to tease pic.twitter.com/b2O7VFGZsm